Cascais vai receber IRONMAN pela primeira vez em 2020

Até agora palco de um IRONMAN 70.3 - a distância intermédia -, Portugal receberá a partir do próximo ano, pela primeira vez na história um 'full' IRONMAN. O anúncio foi feito esta terça-feira pela organização do campeonato, num comunicado no qual revelou que a prova de distância completa irá ser realizada a 26 de setembro, um dia antes da realização do 70.3.Uma novidade justificada por Stefan Petschnig, o diretor do campeonato para a Europa, Médio Oriente e África, pela forma como a organização nacional se exibiu nos últimos três anos na organização do 70.3. "Portugal tornou-se rapidamente num dos mais populares destinos para atletas um pouco de todo o Mundo. Adicionar este destino ao nosso calendário era o passo lógico a dar. Em nome da equipa do IRONMAN queremos dar os parabéns à organização local. Nos últimos três anos o IRONMAN 70.3 Portugal Cascais demonstrou qualidade de excelência em todos os aspetos", elogiou Petschnig.Quanto à organização lusa, foi o "concretizar de um sonho", conforme revelou Jorge Paulo Pereira, o diretor da prova. "Em 2017 colocámos Cascais no mapa do triatlo internacional. Agora estamos a construir um legado com a distância completa. Estamos muito entusiasmado pela possibilidade de criarmos momentos memoráveis para os nossos atletas e também para dar um impulso económico desportivo e económico enorme a todo o Portugal", declarou.De notar que com esta novidade, Portugal irá entrar pela primeira vez no calendário de provas de qualificação para o Campeonato do Mundo de IRONMAN, a realizar em Kailua-Kona, no Hawaii. As inscrições para ambas as provas, tanto a distância intermédia como a completa, abrem na quarta-feira, pelas 15 horas.Lembre-se que um 'full' IRONMAN é composto por 3,8 quilómetros de natação, 180,2 quilómetros de ciclismo e 42,2 quilómetros de corrida, ao passo que o 70.3 'corta' as distância pela metade, para os 1,9 quilómetros de natação, 90,1 quilómetros de ciclismo e 21,1 quilómetros de corrida.