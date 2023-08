Cinco portugueses nas finais A do Europeu de triatlo sprint

Cinco portugueses avançaram esta sexta-feira para as finais A do campeonato da Europa de triatlo sprint, a decorrer na cidade turca de Balikesir, em que Portugal estará também na disputa das medalhas na estafeta mista.

Na Turquia, Ricardo Batista foi o melhor da sua série, com 21.37 minutos, no destaque do dia em que também Gonçalo Oliveira e Tiago Fonseca avançaram para a disputa das medalhas, no próximo sábado.

No setor feminino, Maria Tomé e Inês Rico foram as melhores portuguesas e também estão nas finais A, ao contrário de Mariana Vargem, que, como Afonso do Canto, disputará a corrida 'B'.

A estafeta mista está marcada para domingo em Balikesir.