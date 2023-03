Comité Olímpico de Portugal homenageia a mãe da medalhada olímpica Vanessa Fernandes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Comité Olímpico de Portugal (COP) prestou esta quinta-feira uma homenagem a Maria Hermínia Fernandes, mãe da medalhada olímpica em Pequim'2008, Vanessa Fernandes.

A homenagem integrou a celebração do Dia Internacional da Mulher promovida pelo COP no passado dia 8, a que Maria Hermínia não pôde comparecer, e na qual foram distinguidas as mães dos atletas portugueses medalhados em Jogos Olímpicos, pelo apoio permanente que deram aos seus filhos.

José Manuel Constantino, presidente do Comité Olímpico de Portugal, sublinhou a importância de reconhecer "o apoio muito significativo" que as mães deram aos seus filhos-atletas, e neste caso particular o de Maria Hermínia Fernandes a Vanessa Fernandes, que conquistou a medalha de prata na competição de Triatlo, em Pequim'2008.



Sérgio Dias, presidente da Federação de Triatlo de Portugal, Diana Gomes, presidente da Comissão de Atletas Olímpicos, também marcaram presença na homenagem a Maria Hermínia Fernandes. "Nós, mulheres, somos o que somos porque tivemos um grande exemplo como mãe, que nos ensinou a ser mulheres. Temos todos de agradecer às mães", disse a líder da CAO.