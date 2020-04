Coronavírus: Grande final do circuito mundial de triatlo cancelada no Canadá

A final do circuito mundial de triatlo, prevista para 17 a 23 de agosto em Edmonton, Canadá, foi hoje cancelada devido à pandemia covid-19, que já tinha obrigado ao adiamento das seis etapas que antecediam a prova canadiana.

"As restrições de socialização em vigor também se aplicam a todos os eventos ou festivais de verão em Alberta. Essas restrições proíbem reuniões de mais de 15 pessoas e exigem que as pessoas reunidas em grupos de 15 pessoas ou menos mantenham uma distância de dois metros uma da outra", clarificou o responsável médico daquela província canadiana, Deena Hinshaw.

Os organizadores revelaram "profunda deceção" pelo facto de não poderem avançar com o evento, garantiram que fizeram "todos os esforços" para o tornar viável, contudo dizem ser "perfeitamente compreensível esta decisão dada a situação global" da pandemia.

A federação internacional de triatlo prometeu trabalhar com todos os parceiros no sentido de tentar "reagendar alguns eventos para o final do ano em curso, quando for seguro e justo fazê-lo, com o objetivo de oferecer aos atletas de todo o mundo a oportunidade competir o mais rápido possível".

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 200 mil mortos e infetou mais de 2,7 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 720 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.