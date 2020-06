Coronavírus: João Pereira recupera "gosto pelo treino" mas já só pensa competir

O triatleta português João Pereira assumiu esta sexta-feira a vontade de voltar a competir, depois de ter "redescoberto o gosto pelo treino", após o período de confinamento motivado pela pandemia de covid-19.

"Na quarentena, conseguimos sempre manter a forma, até porque assegurámos, para mim e para a Melanie [Santos] os treinos em piscina, nas Caldas da Rainha, e também um ginásio. Mas quando voltámos a poder treinar e a sair de casa, demos mais valor, redescobrimos o gosto pelo treino e a essência do triatlo", explicou à Lusa.

O atleta, de 32 anos, quinto classificado no Rio2016, recuperava de uma operação a uma rotura dos músculos isquiotibiais da coxa esquerda, sofrida numa queda de bicicleta durante um treino, em dezembro de 2019.

"Acho que agora estou bastante bem, sem aumentar a intensidade e o mais perto possível do momento de forma necessário para as provas", referiu o triatleta 'encarnado', no último dia de um estágio de duas semanas, em Alcobaça.

Depois de "deixar de treinar tão sozinho", retomando alguma normalidade, João Pereira admitiu sentir a falta da competição.

"Como ganhei o gosto por voltar a treinar, aumentando as distâncias e o tempo de treino só porque me apetecia e me estava a dar gozo, agora já sinto vontade de competir e acho que quando chegar a hora vou também dar mais valor", vincou.

Igualmente expectante com o regresso às competições, Gabriela Ribeiro, do Alhandra, prometeu empenho para enfrentar a qualificação olímpica em estafetas mistas, fazendo equipa com João Pereira, João Silva e Melanie Santos.

"Se não for cancelada, vai ser no início de setembro, em Hamburgo, e espero estar ao meu nível para conseguir estar nos Jogos. Este estágio foi muito importante para isso, para voltarmos a ter o grupo de treino junto, aumentando a exigência connosco, depois de mais de dois meses afastados", concluiu Gabriela Ribeiro, de 20 anos.

A seleção lusa, atualmente em 17.º lugar do ranking de qualificação olímpica, aguarda o agendamento da prova de qualificação para Tóquio2020, tendo agora como próximo desafio os Mundiais de estafetas mistas, em 06 setembro.