Diretor técnico nacional lamenta "prova bastante atribulada"

O diretor técnico nacional do triatlo, José Estrangeiro, lamentou a "prova bastante atribulada" da equipa feminina nos Europeus de Munique , com quedas que até podem colocar em causa a participação nas estafetas mistas.

"Foi uma prova bastante atribulada. Começou tudo muito bem, elas saíram muito bem da água, uma natação muito boa. Depois, no final da primeira volta (do ciclismo), azares com as quedas da Melanie e depois da Helena", especificou o responsável.

Maria Tomé surpreendeu ao ser 11.ª, a 1.37 minutos da britânica campeã da Europa Non Stanford, enquanto Melanie foi 24.ª, a 5.30, e Helena Carvalho 41.ª, a 16.34. "A Maria fez muito boa prova, com uma corrida espetacular e bem no grupo do ciclismo, com um desempenho espetacular", elogiou.

Quanto a Melanie, garante que a olímpica portuguesa tem "capacidade para muito mais", mas que o resultado de hoje é "normal face ao que lhe aconteceu". "A Helena também ficou arredada da prova, com a bicicleta presa nas grades. Perdeu tempo e ficou sozinha. Numa competição destas, isso significa estar sempre a perder, não dá para compensar", ilustrou.

José Estrangeiro tinha três candidatas para duas vagas nas estafetas mistas de domingo, contudo, admite que neste momento ainda não pode "garantir" a presença lusa, dependendo a recuperação das suas pupilas: Maria Tomé, por motivos lógicos, tem o lugar assegurado. "Vamos ter de gerir e avaliar nestes dois dias. Em princípio, esperemos que sim, contudo não posso garantir já. Vai depender de como evoluírem. Às vezes, a quente as coisas estão bem, mas quando arrefece as coisas pioram...", concluiu.

No sábado, Portugal compete com Vasco Vilaça, vice-campeão do Mundo em 2020, João Silva e João Pereira, bem como dos jovens Ricardo Batista e Miguel Tiago Silva.