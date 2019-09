Encontrado corpo de triatleta desaparecido no Rio Minho

O corpo de Rafael Sá, o triatleta de 23 anos que desapareceu no Rio Minho no passado domingo, foi encontrado esta quinta-feira. O cadáver do jovem foi localizado pelas 07h10 por um bombeiro em frente às piscinas de Vila Nova de Cerveira, perto do local onde tinha sido visto pela última vez, e já foi transportado para o Instituto de Medicina Legal.O jovem participava pela primeira vez numa prova de triatlo - XII Triatlo da Amizade Cerveira-Tomiño - quando se afogou no início da prova de natação, ainda não estavam cumpridos 200 dos 750 metros do percurso. Rafael ainda chegou a pedir ajuda depois de se ter sentido mal, mas o jovem acabou por não se conseguir salvar. Um dos quatro caiaques de segurança que estavam na água durante a prova tentou de imediato socorrê-lo estendendo um remo, mas já não foi a tempo. Rafael desapareceu na água.Rafael Sá desapareceu cerca das 15h30 e foi procurado durante quatro dias por elementos das polícias marítimas portuguesa e espanhola, da Força Aérea Portuguesa, da Guardia Civil Espanhola e de corporações de bombeiros.O percurso, que unia os concelhos de Tomiño, na Galiza (Espanha) e Vila Nova de Cerveira, tinha apaixonado o jovem de Barcelos.