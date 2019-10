Equipa mista do Benfica quer reconquistar Taça dos Campeões Europeus

Os quatro triatletas do Benfica que no sábado vão participar na Taça dos Clubes Campeões Europeus, na vertente mista, Melanie Santos, Katie Zaferes, João Pereira e João Silva, apontaram esta quarta-feira à reconquista da prova, feito alcançado em 2017."É uma grande responsabilidade, mas temos uma equipa muito boa e vamos tentar roubar o título aos franceses [Poissy]. Como equipa estamos no máximo das nossas capacidades", afirmou aos jornalistas João Pereira, numa conferência de imprensa realizada no Estádio da Luz.Por seu turno, Melanie Santos, que, tal como João Pereira, integrou a equipa de elite do triatlo das águias que se sagrou campeã europeia de clubes em 2017 - em 2018 o Benfica ficou com o bronze -, sublinhou que "a equipa está mais forte este ano do que no ano passado" e que está segura que vai ser alcançado "um grande resultado para o Benfica".Já João Silva realçou a "elevada competência" da equipa encarnada, considerando que estão reunidas "todas as condições" para que o Benfica lute pelo pódio e pela vitória. "Já ganhámos e podemos fazê-lo novamente", vincou.Quanto à norte-americana Katie Zaferes, que integrou a equipa das águias no ano passado e que é atualmente a número um do ranking mundial feminino, mostrou-se satisfeita com a possibilidade de voltar a representar o Benfica nesta importante competição de clubes."É muito especial competir pelo Benfica. Nos Estados Unidos não há equipas como estas. Temos uma equipa forte. A concorrência também é forte, mas temos boas chances de conseguirmos o ouro", salientou.A prova realiza-se no sábado, em Alhandra, às 09:30, e os atletas benfiquistas acreditam que vão ter forte apoio do público.