Europeu de clubes em estafetas mistas de triatlo mantém-se em Alhandra

O campeonato da Europa de clubes em estafetas mistas de triatlo permanece marcado para Alhandra, em 10 de outubro, após a reorganização do calendário devido à covid-19, revelou esta segunda-feira a Federação de Triatlo de Portugal (FTP).

A calendarização anunciada pela União Europeia de Triatlo (ITU) vai depender das restrições impostas pelos países organizadores nas datas das provas, advertiu a FTP, realçando as novas datas para a Taça da Europa de Quarteira, que vai ser disputada em 21 e 22 de novembro, depois de ter estado marcada para 4 e 5 de abril.

Já em 2019 o Europeu de clubes em estafetas mistas foi disputado no concelho de Vila Franca de Xira, onde o Benfica, campeão em 2017 e bronze em 2018, terminou no segundo lugar, atrás dos franceses do Poissy Thriatlon, e a equipa local, o Alhandra, conquistou o título em juniores.

As competições de triatlo em Portugal estão suspensas até 30 de junho.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas - Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 315.000 mortos e infetou mais de 4,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,7 milhões de doentes foram considerados curados.