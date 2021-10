Europeu de elites sem participação do Benfica

Alhandra volta a ser palco do Campeonato Europeu de Clubes por Estafetas Mistas, que tem lugar amanhã nos escalões de elites e juniores.

Em elites, o Benfica é o grande ausente, depois de nos anos anteriores ter subido sempre ao pódio: foi campeão em 2017, vice-campeão em 2019 e 2020, e medalha de bronze em 2018.





A ausência das águias prende-se com o facto de algumas atletas estarem a recuperar de lesões, condicionando desse modo uma nova luta pelo pódio.Sporting e OutSystems Olímpico de Oeiras serão as equipas lusas em elites, sendo que em juniores o Benfica vai apresentar equipa, tal como o OutSystems Olímpico de Oeiras e o Alhandra, campeões europeus, respetivamente em 2020 e 2019.Mas Alhandra recebe já hoje a Taça do Mundo de Paratriatlo, com Filipe Marques a ser o representante nacional.