Europeus'2022: João Silva e Ricardo Batista lesionam-se e falham triatlo

A seleção portuguesa de triatlo sofreu este sábado um golpe com as lesões do olímpico João Silva e de Ricardo Batista, que assim ficaram impedidos de alinhar à partida no Europeu de Munique.

"Ricardo Batista caiu na bicicleta e desconfiamos que fraturou o cotovelo. Já seguiu para o hospital acompanhado de um diretor da federação", disse à Lusa a assessoria de imprensa da Federação de Triatlo de Portugal.

Quanto a João Silva, "já tinha o check-in feito", contudo, "ao fazer umas retas na zona da prova, sentiu uma dor muito forte no tendão".

"Foi avaliado pelo departamento médico e já não alinha. Falta saber se vai ao hospital fazer exames", relatou a mesma fonte, sobre o experiente triatleta que ficou privado de competir a escasso tempo da prova.

Estes azares juntam-se ao infortúnio da equipa feminina na sexta-feira, com Melanie Santos e Helena Carvalho envolvidas numa queda na bicicleta, que condicionou o seu desempenho, terminando em 24.ª e 41.ª, respetivamente.

Salvou-se a jovem Maria Tomé, que concluiu a prova em 11.ª lugar, o seu melhor registo na carreira em Campeonatos da Europa.

Melanie Santos já disse sentir-se melhor hoje e deverá estar apta para a prova das estafetas mistas no domingo -- conta para o apuramento para Paris'2024 -, que no setor masculino contará com a disponibilidade de Vasco Vilaça, João Pereira e Tiago Silva, hoje competem esta tarde em Munique.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até 21 de agosto e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

RBA // NFO

Lusa/Fim