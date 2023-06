Fumo dos incêndios no Canadá cancela estafeta mista do Mundial de triatlo

A etapa de estafetas mistas do Mundial de triatlo, que devia decorrer em Montreal, no Canadá, foi este domingo cancelada devido ao fumo dos incêndios florestais no Quebec, anunciou a entidade organizadora do campeonato.

"É com grande pesar que anunciamos que a corrida de estafetas mistas do Mundial, prevista para hoje em Montreal, foi cancelada devido ao intenso fumo que vem dos incêndios florestais no Quebec", refere a World Triathlon no seu comunicado.

A nota acrescenta que as últimas medições da qualidade do ar mostravam que esta continuava a piorar e que as autoridades de saúde e segurança locais não permitiam que a corrida se iniciasse naquelas condições.

"Não queremos, em qualquer circunstância, colocar os nossos atletas em perigo. A segurança dos nossos atletas é da maior importância, numa decisão que não foi tomada de ânimo leve", conclui a nota.

Portugal esteve representado nesta etapa com os atletas Vasco Vilaça e João Pereira, nos masculinos, e Melanie Santos, em femininos, atletas que iriam participar igualmente na prova mista, entretanto cancelada.