Inês Rico termina Taça da Europa de Alhandra no 15.º lugar

A triatleta Inês Rico foi este domingo a melhor atleta portuguesa na Taça da Europa de Alhandra, ao terminar a prova no 15º lugar, numa competição que foi ganha pela alemã Finja Shierl.Inês Rico terminou os 750 metros de natação, 20 quilómetros de ciclismo e cinco quilómetros de corrida com o tempo de 58,22 minutos, a mais de um minuto da vencedora Finja Shierl. O pódio ficou completo com a medalha de prata a ser entregue à holandesa Barbara De Koning e o bronze a ficar para a dinamarquesa Anee Holm.

Inês Oliveira terminou na 23ª posição, enquanto Mariana Vargem completou a presença portuguesa no 30º lugar.

"Treinei para estar entre as dez primeiras, mas ninguém pode ficar triste com um 15º lugar numa Taça da Europa. Estou satisfeita porque fiz uma prova consistente em todos os segmentos e ajudei a promover o triatlo português, ainda para mais na minha terra", disse Inês Rico, citada pela Federação de Triatlo de Portugal.

Na prova masculina, a vitória foi para o francês Maxime Hueber-Moosbrugger, com o italiano Sergiy Polikarpenko a terminar em segundo e o húngaro Kiss Gergely em terceiro.

Entre os portugueses, João Mansos foi 44º, André Dias 51º, Alexandre Montez 54º e Gonçalo Oliveira 58º, enquanto Tiago Fonseca não terminou a prova.