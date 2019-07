Já abriram as inscrições para o Setúbal Triathlon 2020

Abriram esta terça-feira as inscrições para a edição do próximo ano do Setúbal Triathlon, uma prova da HMS Sports que decorrerá a 19 de abril, tendo como pano de fundo a zona da cidade de Setúbal e também a Arrábida.





Inicialmente, e até final do presente mês, as inscrições poderão ser feitas por 85 euros para atletas federados e 100 euros para não federados (a este valor é acrescido uma verba para o seguro, de 15 euros). Passada esta data, e até 15 de novembro, o valor passa a ser de 105 e 120 euros, respetivamente.De notar que a edição deste ano do Setúbal Triathlon esgotou vários meses antes da realização da prova.