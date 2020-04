Jan Frodeno vai fazer um Ironman indoor (e não, não é mentira de 1 de abril)

Quando na quarta-feira Jan Frodeno anunciou na sua página de Instagram que iria fazer um Ironman 'indoor', muitos duvidaram da veracidade do desafio lançado, especialmente porque o timing coincidia com o 1 de abril, o dia das mentiras. O desafio foi lançado, alguns acreditaram, outros não, e esta quinta-feira o alemão decidiu desfazer as dúvidas ao anunciar que... era mesmo real.





"Posso estar a sorrir, mas para aqueles que pensaram que a minha ideia de um Ironman em casa era uma brincadeira de 1 de abril... Não era. Como também não se trata de competir, mas mais importante de tudo vejo isto como uma oportunidade para sensibilizar as pessoas para algumas causas que são importantes para mim", escreveu esta quinta-feira o triatleta alemão, uma das maiores figuras do triatlo a nível mundial. Não se sabe qual a causa a que Frodeno se refere, mas em Espanha especula-se que terá a ver com uma angariação de fundos tendo em vista o combate ao coronavírus.Na quarta-feira, refira-se, Frodeno tinha lançado o 'pânico' com a publicação abaixo, onde se propõe ao tal Ironman 'indoor', feito entre o nascer e o pôr do sol. "Dizem para não tentar isto em casa. Eu digo que quero nadar 3,8 quilómetros, fazer 180 quilómetros de bicicleta e ainda correr uma maratona. Tudo em casa. Tudo entre o nascer e o pôr do sol", anunciara o alemão, que recentemente assinou pela marca francesa Hoka One One