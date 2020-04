Jan Frodeno vai fazer um Ironman indoor este sábado na luta contra o coronavírus

O grande dia está a chegar. É já este sábado que o triatleta alemão Jan Frodeno vai lançar-se à sua mais recente loucura, ao propor-se a completar um Ironman em ambiente indoor. O desafio será iniciado logo pelas 9 horas da manhã (8 horas de Portugal), será transmitido em direto através do seu perfil no Facebook e conta com uma vertente solidária, já que à margem do desafio em si, o atleta alemão abriu igualmente uma angariação de fundos para ajudar na luta contra o coronavírus.





Sem poder sair de casa devido às restrições impostas pelo estado de emergência em Espanha, país onde reside, Frodeno irá fazer toda a distância dentro da sua casa: 3,8 quilómetros na piscina, 180 quilómetros de ciclismo nos rolos e depois 42,2 quilómetros na passadeira. A ideia será conseguir concluir o desafio antes do pôr do sol, o que significará um tempo final abaixo das 10 horas (o recorde de Frodeno em condições normais é de 7:35:39 horas).Todas as informações podem ser consultadas no site oficial do evento , sendo que neste espaço poderá juntar-se à lista de doações e habilitar-se a vários prémios bem apetecíveis, como por exemplo uma das bicicletas do triatleta alemão ou uma experiência de um fim de semana de treino a seu lado. De notar que todas as verbas angariadas irão reverter totalmente a favor das equipas médicas que na Alemanha e Espanha lutam contra o coronavírus.