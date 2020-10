João Ferreira e Liliana Veríssimo vencem Lidl Setúbal Triathlon

João Ferreira e Liliana Veríssimo venceram este domingo a quarta edição do Lidl Setúbal Triathlon, um evento promovido pela HMS Sports e a Câmara Municipal de Setúbal que reuniu mais de 400 atletas. Em tempos de pandemia de Covid-19, refira-se, este evento obedeceu a um apertado protocolo de segurança e higiene.





Na prova masculina, João Ferreira (CNATRIL) repetiu o triunfo alcançado no ano passado, graças a um registo de 3:58.23 horas, à frente do espanhol Alberto Garcia (3:59.42) e do brasileiro Danilo Pimentel (4:01.05). Quanto às senhoras, Liliana Veríssimo foi a mais forte, cruzando a linha de meta em 4:43.02 horas, na frente de Susana Mateus (4:53.09) e Mariana Marques (4:54.16).Nota ainda para a presença de 32 equipas na prova de estafetas, com a vitória a ir para a Ontrisports.O Lidl Setúbal Triathlon teve início na Praia do Parque Urbano de Albarquel, com 1 km de natação, ao qual se seguiram 90 quilómetros de ciclismo na Serra da Arrábida antes da meia maratona efetuada maioritariamente na Av. Luísa Todi.