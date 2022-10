João Ferreira foi quinto no Ironman 73.0 de Cascais

O português João Ferreira terminou este sábado o Ironman 73.0 disputado em Cascais no quinto lugar, numa prova ganha pelo holandês Menno Koolhaas, enquanto no setor feminino venceu a italiana Marta Bernardi.

O Ironman Portugal Cascais decorre este sábado com as provas de 'full distance' e o Ironman 73.0. Ironman é um circuito de triatlo de longa distância, combinando 3,8 quilómetros a nadar, 180 a pedalar e 42,195 a correr, enquanto o 70.3 reduz estas distâncias para metade, 1,9 de natação, 90 de ciclismo e 21 de corrida.

Na competição de 70.3, Menno Koolhaas foi o vencedor, com o tempo de 3:45.28 horas, superando o francês Mathis Margirier, que terminou em segundo 15 segundos depois, e o dinamarquês Andrea Salvisberg, terceiro a 53 segundos do vencedor. O português João Ferreira terminou a prova lusa no quinto lugar, com o tempo de 3:49.04 horas, enquanto Alexandre Nobre foi 18.º.

Já na mesma distância, mas no setor feminino, a vencedora foi a italiana Marta Bernardi, com o tempo de 4:18.51 horas, batendo a britânica Nikki Bartlett, segunda a 1.24 minutos, enquanto a sul-africana Jade Roberts foi terceira, a 04.24 da primeira. A portuguesa Raquel Rocha terminou a prova no 16.º lugar, com o tempo de 04.36.52 horas, a mais de 18 minutos de Marta Bernardi.