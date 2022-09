Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

João Pereira fica no 13.º lugar na Taça do Mundo de Karlovy Vary No setor feminino, Madalena Almeida foi 36.ª, com 2:14.50, a 9.46 minutos da francesa Leonie Periault





• Foto: Federação de Triatlo de Portugal