João Pereira foi sexto na Taça do Mundo de triatlo de Tongyeong

O português João Pereira foi este sábado o sexto classificado na Taça do Mundo de triatlo de Tongyeong, na Coreia do Sul, que foi ganha pelo norte-americano Matthew McElroy.O atleta luso precisou de 51.42 minutos para completar os três segmentos - natação (750 m), ciclismo (20 km) e corrida (5 km) - e terminou 17 segundos depois do vencedor, que relegou o espanhol David Castro para a segunda posição e o também norte-americano Kevin McDowell para a terceiro, batendo-os por oito e 10 segundos, respetivamente.João Pereira tentou uma fuga no setor de bicicleta, mas o grupo principal não permitiu, e insistiu depois na corrida, tomando a dianteira logo no início, vigiado por perto pelo belga Jelle Greens, mas McElroy assumiu rapidamente o comando e seguiu para o triunfo.Na prova feminina, ganha pela francesa Sandra Dodet (57.10), Melanie santos foi a melhor portuguesa, ao terminar no 30.º lugar, com 59.07 minutos. Gabriela Ribeiro terminou em 31.º (1:00.09 horas) e Helena Carvalho foi 51.ª classificada (1:02.48).