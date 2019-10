João Pereira sexto classificado na Taça do Mundo de Miyazaki

João Pereira foi este sábado o melhor português na Taça do Mundo de triatlo de Miyazaki, no Japão, ao terminar a prova no sexto lugar, a quase um minuto do vencedor, o norte-americano Matthew McElroy.





O triatleta luso cumpriu a prova em 1:48.07 horas, enquanto McElroy venceu em 1:47.13, superando o compatriota Eli Hemming, segundo, por 27 segundos, e o belga Jelle Geens, terceiro, por 45.Na competição feminina, conquistada pela japonesa Ai Ueda, em 1:59.32, Melanie Santos foi 20.ª, em 2:03.53, Gabriel Santos ficou no 24.º posto, em 2:05.17, e Helena Carvalho no 35.º, em 2:07.46.