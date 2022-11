João Silva alcança o 11.º lugar na sexta etapa do Mundial

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O triatleta João Silva foi este domingo o melhor representante português na sexta etapa do Mundial, ao terminar no 11.º lugar da prova disputada nas Bermudas, que foi vencida pelo francês Vincent Luis.



João Silva completou a prova com o tempo de 1:50.18 horas, mais 41 segundos do que o vencedor (1:49.37), que se impôs aos espanhóis Antonio Seoane e Roberto Mantecon, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

O português Vasco Vilaça ficou muito perto do compatriota, na 13.ª posição, depois de cumprir a prova com o tempo de 1:50.57 horas, enquanto João Pereira foi 29.º posicionado, com 1:52.33.