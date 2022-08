João Silva e o Europeu: «Preparei-me para estar aqui na melhor condição possível»

O português João Silva disse, esta sexta-feira, ter-se preparado da melhor forma e deseja uma boa performance na prova de sábado da competição de triatlo dos Europeus multidesportos, que decorrem em Munique, na Alemanha.

"Estou a encarar da mesma forma como encaramos as outras competições, embora com um nível um bocadinho mais elevado em termos de expectativas. Preparei-me da melhor forma para estar aqui na melhor condição possível. No fundo, é conseguir traduzir isso numa boa competição e numa boa performance no dia da prova", disse à Lusa João Silva, 33 anos e atual quinto classificado no ranking olímpico.

Apesar de considerar que o percurso possa ter alguma importância no desenrolar da prova, o triatleta luso destaca que serão os próprios atletas a fazer a diferença.

"O percurso tem algum impacto, mas acho que mais os atletas do que o percurso é que vão fazer a diferença. Embora a natação seja peculiar, porque não estamos habituados àquele tipo de percurso, e a bicicleta um bocadinho técnica, acredito que não será o percurso, mas sim os atletas a fazer a dificuldade no dia da prova" sublinhou João Silva.

O triatleta tem ainda mais dificuldades em admitir quem poderá fazer a diferença na prova, se um atleta com mais experiência, ou um jovem com capacidade explosiva.

"O triatlo é muito dinâmico e tudo pode acontecer. Muita coisa pode correr mal, na natação, na bicicleta, em que ainda mais coisas podem correr mal. Acho que ambas as situações têm vantagens e desvantagens, mas sinceramente não sei qual será mais vantajosa. No dia da competição vamos ver", afirmou.

Bem colocado no ranking para marcar presença nos Jogos Olímpicos Paris2024, João Silva prefere ser cauteloso e diz ser ainda cedo para pensar numa qualificação certa.

"Dúvidas há sempre, e não há nenhuma. É onde queremos estar, estou relativamente bem posicionado, mas ainda é bastante cedo no período de qualificação e em Portugal ainda são bastantes os atletas com o mesmo objetivo. A única coisa que posso continuar a fazer é dar o máximo no dia a dia e nas competições para tentar realmente assegurar essa participação", disse João Silva.

A possibilidade de marcar presença nos jogos com três atletas masculinos, aliada a uma estafeta, foi igualmente abordada pelo tratleta luso, que manifestou a sua satisfação por essa possibilidade.

"Claro, ainda para mais temos agora a prova das estafetas, que ajudou a solidificar ainda mais o espírito de grupo. Sem dúvida que qualquer país que tenha mais atletas do que os outros em prova sai beneficiado e ficaria bastante contente com essa situação", concluiu.

A prova de elite masculina dos Europeus de Munique disputa-se às 15:00 (horas portuguesas) de sábado, na qual participam cinco atletas lusos: Ricardo Batista, João Pereira, João Silva, Miguel Tiago Silva e Vasco Vilaça.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até 21 de agosto e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.