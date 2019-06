João Silva foi este domingo 26.º classificado na quarta etapa do mundial de triatlo, em Leeds, Inglaterra, vencida pelo australiano Jacob Birtwhistle.O português cumpriu a prova em 1:47.37 horas, a 2.25 minutos de Birtwhistle, que bateu o norte-americano Mathew McElroy por sete segundos e o espanhol Javier Gomez Noya por nove.João Silva cumpriu a natação em 18.15, o 36.º tempo entre os participantes, o ciclismo em 56 minutos, o 37.º mais rápido, recuperando lugares na corrida final, na qual gastou 31.46, o 22.º melhor registo entre os 47 que concluíram a prova.Em fevereiro, no arranque da época, na Cidade do Cabo, João Silva tinha sido bronze na primeira etapa.O olímpico português é atualmente o 28.º do ranking mundial e o 41.º na qualificação para Tóquio'2020.