João Silva em sexto no evento de teste de Tóquio

O português João Silva foi esta madrugada o sexto colocado no evento de teste realizado em Tóquio, de olho nos Jogos Olímpicos do próximo ano. Apostado em fazer uma boa performance em solo nipónico, o atleta nacional fez uma prova de trás para a frente, acabando a 45 segundos do vencedor, o canadiano Tyler Mislawchuk. A completar o pódio ficaram Casper Stornes, a 4 segundos, e Hayden Wilde, a 12.





Também presente à partida, João Pereira acabou por abandonar.