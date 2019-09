João Silva foi nono e Vasco Vilaça 10.º na Taça do Mundo de Banyoles

Os triatletas João Silva e Vasco Vilaça foram este sábado nono e 10.º classificados, respetivamente, na Taça do Mundo de Banyoles, Espanha.João e Vasco concluíram a prova juntos em 50.40 minutos, a 42 segundos do francês Vincent Luís, que bateu o espanhol Mário Mola, o grande favorito, por três segundos, e o húngaro Bence Bicsák por 20 segundos.Horas antes, Melanie Santos e Madalena Amaral tinham sido 39.ª e 59.ª, respetivamente.No ranking de qualificação olímpica, o melhor português é João Pereira em 29.º com 3230 pontos, seguido de João Silva na 34.ª posição com 3026 e Vasco Vilaça em 117.º com 774, em classificação comanda-a pelo esanhol Mário Mola com 9863.Melanie Santos é 45.ª com 3483 pontos em ranking comandado pela norte americana Katie Zaferes com 10.291, enquanto Helena Carvalho é 125.ª com 543, e Andreia Ferrum 200.ª com 141.