João Silva no top-10 na etapa final do Mundial de triatlo

O português João Silva foi este sábado mais bem classificado entre os lusos na etapa final do Mundial de triatlo, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, ao ser nono classificado.

O resultado deste sábado permitiu a João Silva subir sete posições no Mundial, para o 11.º lugar (2662,29 pontos), mesmo assim atrás de Vasco Vilaça, cujo 23.º lugar em Abu Dhabi o fez cair duas posições na classificação final mundial, de sexto para oitavo (2895,57).

Abu Dhabi serviu também para consagrar na elite masculina o francês Léo Bergere, que confirmou o título mundial, depois de hoje ser também o vencedor em Abu Dhabi (1:44.14 horas), à frente do norte-americano Morgan Pearson (1:44.25) e do belga Jelle Geens (1:44.34)

Bergere terminou as 'series' do Mundial de triatlo com a sua segunda vitória da época, depois ter triunfado em agosto em Munique, tendo ainda um segundo lugar, três terceiros, um quarto, um sexto e um 16.º.

Ainda em relação aos portugueses, João Silva terminou a prova de hoje em 1:45.23 horas e Vasco Vilaça em 1:46.31.

Já João Pereira foi 38.º (descendo para 61.º no Mundial), com 1:48.01, e Ricardo Batista 46.º (desce a 47.º no Mundial), com 1:49.28 horas.