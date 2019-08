Katie Zaferes campeã mundial de triatlo na Suíça

A norte-americana Katie Zaferes conquistou este sábado o título mundial de triatlo, ao terminar no primeiro lugar a finalíssima de Lausana, na Suíça, em que a portuguesa Melanie Santos participou, mas desistiu.Katie Zaferes, que representa o Benfica, juntou o título mundial ao triunfo na finalíssima suíça, que venceu com o tempo de 2:02.45 horas, à frente das britânicas Jessica Learmonth e Georgia Taylor-Brown, respetivamente segunda e terceira.Depois de ter conquistado a medalha de prata em 2018 e a de bronze em 2017, Katie Zaferes, de 30 anos, chega à de ouro no Mundial de triatlo.A triatleta portuguesa Melanie Santos alinhou à partida para a finalíssima suíça, mas desistiu e terminou o mundial no 44.º lugar, com 543 pontos, caindo três posições na derradeira etapa.