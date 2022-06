Kristian Blummenfelt e Kat Matthews alcançam primeiros sub-7 e sub-8 da história num Ironman

Fez-se história no mundo do triatlo. O norueguês Kristian Blummenfelt e a britânica Kat Matthews conseguiram este domingo os primeiros sub-7 e sub-8 num Ironman, dois registos que há muito eram vistos como impossíveis nesta distância, que contempla 3,8 quilómetros de natação, 180 de ciclismo e 42,2 de corrida. O primeiro, grande referência da modalidade, conseguiu acabar a distância em 6:44:25 horas, com mais de um quarto de hora de avanço para o objetivo inicial, ao passo que Matthews fez ainda melhor em comparação com o objetivo inicial, ao ficar praticamente meia hora à frente dessa marca com as suas 7:31:54 horas.As marcas, ainda que não possam ser consideradas para novos recordes na distância, devido à utilização de vários 'pacers', que foram rodando entre si, ou do percurso, constituem um marco importante para o triatlo, tal como sucedeu no atletismo com o sub-2 de Eliud Kipchoge na maratona. Na verdade, o 'INEOS 1:59 Challenge' acabou por servir de referência para este 'Pho3nix Sub7 and Sub8, powered by Zwift', realizado na Alemanha, entre o Lago Senftenberg (onde foi feita a parte de natação) e o circuito de Dekra Lausitzring.Também presentes neste desafio, Joe Skipper e Nicola Spirig conseguiram igualmente fazer a distância abaixo das marcas de objetivo (6:47:36 e 7:34:19, respetivamente) e também ficaram na história por terem quebrado essa barreira, mas a verdade é que o destaque vai mesmo para os dois primeiros em cada categoria.Kat Matthews – 7:31:54 (54:43 na natação/ 3:50:06 no ciclismo/ 2:46:09 na corrida)Nicola Spirig – 7:34:19 (54:50 / 3:53:16 / 2:45:07)Kristian Blummenfelt – 6:44:25 (48:21 / 3:24:22 / 2:30:50)Joe Skipper – 6:47:36 (53:24 / 3:16:42 / 2:36:43)