Maria Tomé radiante com 11.º posto nos Europeus: «Bom indicador para a segunda metade da época»

Maria Tomé rejubilou esta sexta-feira com o 11.º lugar nos Europeus de triatlo de Munique, admitindo que este brilharete lhe aumenta a confiança de poder participar em Paris'2024.

"Estou muito satisfeita, pois foi o meu melhor resultado de sempre em campeonatos da Europa" dos vários escalões, disse a jovem de 21 anos, assumindo que este desempenho "é um bom indicador para a segunda metade da época".

Com 1,53 metros e somente 45 quilos, a portuguesa assume não se sentir muito "confortável no contacto" na natação -- "falta essa confiança em mim" -, contudo revelou-se muito agrada com o seu rendimento no ciclismo e na corrida final. "Foi uma natação um bocado atribulada, com muito contacto entre as raparigas. A seguir à primeira transição tentámos apanhar o grupo mais à frente. Na bicicleta fomos muito rápidas e reduzimos o espaço para o grupo da frente. Depois a corrida foi controlada, pois eram 10 quilómetros", resumiu.

Depois de várias provas no circuito mundial que não lhe correram de feição, Maria Tomé, que chegou a 1.37 minutos de Non Stanford, a britânica campeã da Europa, acredita que este 11.º lugar a vai "motivar ainda mais" na ambição de ir a Paris'2024.

Melanie Santos, 24.ª, e Helena Carvalho, 41.ª, foram vítimas de queda no mesmo acidente, que condicionou claramente o seu desempenho. "Na curva cega não vi que houve uma queda e fui para cima de quem já estava no chão. Foi muito desafiante, mas gostava muito de acabar. Não queria mesmo levar uma volta de avanço, ser obrigada a desistir. Ou até optar por desistir. Tentei fazer isso pelo meu amor pela modalidade", desabafou Helena Carvalho.

A cambalear e com a mão ensanguentada, assumiu, ainda assim, a sua felicidade por ter terminado: "Estou contente de ter conseguido esse objetivo, que apesar de ser pequeno neste momento tem algum significado para mim". Elogiou o "público incrível" e todos o que lhe "arrancaram um sorriso na desgraça" na qual se estava a "sentir", depois de uma queda que a "afetou bastante física e mentalmente". Helena diz não descartar o objetivo olímpico, porém diz preferir focar-se agora em "objetivos a mais curto prazo"