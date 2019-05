Melanie Santos 19.ª na Taça do Mundo de Madrid

O alemão Justus Nieschlag venceu este domingo, ao sprint, a Taça do Mundo de triatlo de Madrid, impondo-se ao compatriota Lasse Luhrs numa prova em que Vasco Vilaça foi o melhor português, em 29.º.Os dois primeiros cumpriram a prova em 55.51 minutos, menos seis segundos do que o espanhol Roberto Sánchez Montecon, que completou o pódio.Vasco Vilaça concluiu a prova em 57.24, melhor do que Miguel Arraiolos, que foi 38.º, com 57.58.Nas mulheres, Melanie Santos foi 19.ª com o tempo de 1:03.52, em prova ganha pela francesa Émile Morier, em 1:02.18, que bateu a compatriota Sandra Dodet por apenas um segundo.A italiana Angélica Olmo ficou a 12 segundos e levou o bronze, enquanto Helena Carvalho, a outra lusa na partida, foi 35.ª com 1:05.16.