Melanie Santos e Madalena Amaral discretas na Taça do Mundo de Banyoles

As triatletas Melanie Santos e Madalena Amaral tiveram este sábado um desempenho modesto na Taça do Mundo de Banyoles, em Espanha, com os 39.º e 59.º lugares, respetivamente.Melanie Santos, que há uma semana desistiu na finalíssima do campeonato do mundo, na Suíça, concluiu a prova em 58.19 minutos, bem distante da alemã Laura Lindermann, que terminou em 55.38.O pódio ficou completou com a norte-americana Tâmara Gorman, a 14 segundos de Laura, e Flora Dufy, das Bermudas, a 17 segundos.Madalena Amaral também participou e não fez melhor do que 1:01.45 horas, o que lhe valeu o 59.º lugar entre as 62 que concluíram a competição.João Silva e Vasco Vilaça participam este sábado na prova masculina.