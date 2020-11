Melanie Santos oitava na Taça do Mundo de Valência de triatlo

A portuguesa Melanie Santos foi este sábado oitava classificada na Taça do Mundo de Valência, em Espanha, numa prova de triatlo em que Ricardo Batista, 14.º, foi o melhor luso nos masculinos.

Santos acabou a 35 segundos da vencedora, a britânica Beth Potter, e registou um tempo de 57.10 minutos, 52 segundos mais rápida do que Gabriela Ribeiro, que acabou em 13.º, com Helena Carvalho em 15.º e Vera Vilaça em 22.º.

Nos masculinos, o bicampeão mundial Vincent Luis (França) confirmou o favoritismo ao concluir a prova em 50.22 minutos, com Ricardo Batista a 1.12 do vencedor, no 14.º posto, e Alexandre Nobre em 29.º.