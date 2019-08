Melanie Santos tramada por furo em Tóquio

Um furo no segmento de ciclismo comprometeu a prova de Melanie Santos no evento de teste feminino para os Jogos Olímpicos do próximo ano, realizado esta madrugada em Tóquio, precisamente no percurso onde irão ser feitas as provas de triatlo em 2020.Ainda que não entrasse em prova com ambições de fazer um bom resultado, pois encontra-se ainda numa fase de regresso após lesão - o objetivo principal passava por testar percursos e condições climatéricas -, a atleta lusa acabou prejudicada pelo azar no ciclismo, isto depois de ter completado o segmento de natação em 20:30 minutos.De notar que as condições climatéricas acabaram por ser um dos temas de conversa do dia, já que a prova de atletismo acabou encurtada para metade por decisão dos juízes, passando dos 10 para os 5 quilómetros.E se essa decisão foi bem aceite por todos, até porque se tratava da segurança dos atletas, aquilo que deu que falar pela negativa acabou por ser o sucedido na fase final, com as britânicas a Jessica Learmonth e Georgia Taylor-Brown a serem desqualificadas por terem cruzado a linha de meta de mãos dadas. Com isto, o triunfo acabou por ir para Flora Duffy.Depois de Melanie Santos, esta noite (a partir das 23:30 portuguesas) será a vez de entrarem em ação João Pereira e João Silva na prova masculina. E se o primeiro não tem perspetivas de atingir um bom resultado, o segundo chega a Tóquio com ambições de se destacar.