O português Miguel Carneiro segue no terceiro lugar do Deca Ultra triatlo, quando faltam cumprir apenas 54 dos 422 quilómetros de corrida, depois de ter nadado 38 quilómetros e feito 1.800 quilómetros de bicicleta.De acordo com a mais recente atualização da organização da prova, que decorre no México, às 16:20, horas de Lisboa, Miguel Carneiro está quase a entrar na última maratona, detendo 8,4 quilómetros de vantagem para o polaco Piotr Mlynarczyk.Já o quinto classificado, o britânico Mike Wark, está a quase 80 quilómetros de distância.Em Leon, o polícia dos estabelecimentos da marinha acumula 274:16.41 horas, o que significa que está em prova há mais de 11 dias.O que é considerado como um dos testes físicos mais exigentes do mundo já tem um vencedor, o austríaco Norbert Luftenegger (252:18.33), que, nos últimos seis dias, evoluiu desde o quarto lugar, seguido pelo alemão Tristan Vinzen (259:41.11).O português, natural de Lagos e de 36 anos, tem 336 horas para cumprir os três segmentos, num desafio iniciado por 11 ultratriatletas, 10 homens e uma mulher, entre os quais já se registou uma desistência.