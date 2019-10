Miguel Carneiro termina 10 ironman em quase 290 horas

O português Miguel Carneiro terminou na quarta-feira os 10 ironman do Deca Ultra triatlo em 289:50.10 horas, sendo o quarto a concluir os 38 quilómetros de natação, 1.800 de bicicleta e 422 a correr, em León, no México.Na última maratona, o polícia dos estabelecimentos da marinha foi ultrapassado pelo polaco Piotr Mlynarczyk (287:55.07), concluindo o setor da corrida em 159:36.42 horas, depois de ter gastado 15:09.15 horas a nadar e 115:04.13 a pedalar, num total de mais de 12 dias em prova.O austríaco Norbert Luftenegger foi o vencedor desta prova, em 252:18.33 horas, à frente do alemão Tristan Vinzen, segundo, em 259:41.11.Este desafio de um total de 2.260 quilómetros, num tempo limite de 336 horas, foi iniciado por uma mulher e 10 homens, entre os quais o português, de 36 anos, natural de Lagos. Até à madrugada desta quinta-feira, apenas tinha desistido um ultratriatleta.