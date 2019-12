Mo Farah e Mark Cavendish juntos no IRONMAN 70.3 do Bahrain

Poucos dias depois de ter anunciado a sua decisão de abdicar da maratona para atacar os 10 mil metros nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, o britânico Mo Farah volta a ser notícia por um desafio... inesperado. No sábado, no Bahrain, o britânico de 36 anos vai estar à partida do Ironman 70.3 (1,9 km de natação, 90 de ciclismo e 21,1 de corrida) do Bahrain, uma prova na qual irá participar na vertente de estafetas mistas.





Mo Farah, que recentemente foi quinto na Maratona de Chicago, irá fazer equipa com o compatriota Mark Cavendish e a australiana Chloe McCardel, sendo que cada um fará naturalmente os segmentos em que são especialistas: Farah na meia maratona, Cavendish no ciclismo e McCardel na natação. Um trio de luxo, que muito provavelmente partirá com grande favoritismo para levar de vencido este desafio.