Montez e Balbino no pódio de juniores da Taça da Europa de triatlo de Olsztyn

Alexandre Montez e Gonçalo Balbino terminaram esta sexta-feira no pódio a prova de juniores da Taça da Europa de triatlo de Olsztyn, na Polónia, disputada na distância sprint, atrás de Radim Grebik, vencedor.

O atleta checo concluiu os 750 metros a nadar, os 20 quilómetros de bicicleta e os cinco quilómetros a correr em 55.42 minutos, menos 11 segundos do que Montez e menos 1.13 minutos do que Balbino, na prova que marca a retoma internacional da modalidade, depois da suspensão devido à pandemia de covid-19.

Afonso do Canto terminou na quarta posição, a 1.32 do vencedor, numa competição que contou ainda com João Chagas (sexto), Gonçalo Oliveira (nono) e Rodrigo Rodrigues (10.º).

Na prova de juniores feminina, Maria Tomé foi sexta, Joana Oliveira nona, Mariana Vargem 15.ª e Beatriz Nunes Santos 23.ª.

Ana Ramos, Inês Oliveira, João Ferreira, João Mansos, Miguel Tiago Silva, Pedro Gaspar e Rafael Domingos vão disputar as provas de elites.