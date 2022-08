MotoGP parou por uma semana e Maverick Viñales 'descansou' a fazer um... Ironman 70.3

View this post on Instagram A post shared by MotoGP™ (@motogp)

Ao contrário de outros pilotos, que aproveitaram o período entre o Grande Prémio da Áustria e de São Marino - 12 dias, entre domingo e sexta-feira - para uma pequena pausa para recarregar baterias, o espanhol Maverick Viñales fez o total inverso este fim de semana.Já que estava na Áustria, o piloto da Aprilia decidiu competir no Ironman 70.3 de Zell am See-Kaprun, completando o sempre exigente desafio ao fazer 1,9 quilómetros de natação, 90 quilómetros em bicicleta e 21,1 quilómetros de corrida. Em mais de 2.000 participantes, Maverick foi 384.º, ao concluir o evento em 5:04.56 horas: 33.49 minutos na natação, 2:36 horas na bicicleta e 1:43 horas na corrida. Um registo que lhe permitiu ainda ser 49.º no seu 'age group', entre os 25 e 29 anos."Algumas pessoas desfrutam do luxo de passar um fim de semana tranquilo. Outros testam-se ao limite num Ironman", escreveu o espanhol da Aprilia, que espera em São Marino voltar aos bons resultados, depois de na Áustria ter sido 13.º.A paixão pelos desportos de 'endurance' parece algo que corre nas veias dos pilotos da Aprilia, já que também Aleix Espargaró é um apaixonado pelo ciclismo, sendo habitual vê-lo em Andorra a fazer treinos de longa distância, muitas vezes próximos dos 200 quilómetros e quase sempre com ciclistas profissionais a seu lado.