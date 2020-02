Norueguês Kristian Blummenfelt vence Duatlo Cidade de Rio Maior

O norueguês Kristian Blummenfelt, 10.º no 'ranking' do Campeonato do Mundo de Triatlo, venceu este sábado o Duatlo Cidade de Rio Maior, com a portuguesa Madalena Almeida a ser a melhor na vertente feminina.

O triatleta norueguês, um dos candidatos a conquistar uma medalha nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, venceu sem surpresas esta competição, disputando a prova com o atleta Keni Nener, que chegou na segunda posição.

Miguel Hidalgo, uma das esperanças olímpicas do Brasil, fechou o pódio masculino.

"Foi uma prova diferente que participei como treino, e que calhou muito próxima do local onde estou a estagiar o que é fantástico!", disse Blummenfelt, que se encontra a estagiar no Centro de Alto Rendimento de Rio Maior.

Em femininos, Madalena Almeida, do Clube de Natação de Torres Novas, foi a primeira atleta a chegar à meta, seguida de Maria Tomé, do Outsystems Olímpico de Oeiras, e Gabriela Ribeiro, do Alhandra Sporting Clube.