Norueguês pulveriza recorde do Meio Ironman

O norueguês Kristian Blummenfelt entrou este fim de semana para a história do circuito Ironman, ao fixar o novo recorde do Mundo do Meio Ironman no Bahrain. O atleta nórdico, de 24 anos, cravou o cronómetro em 3:29:04 horas, melhorando em exatamente cinco minutos o anterior recorde, que pertencia desde 2009 ao alemão Michael Raelert.Para conseguir este feito, Blummenfelt nadou os 1,9 km em 21:36 minutos, fez os 90 km de ciclismo em 1:56:52 e concluiu uma meia maratona (21,1 km) em impressionantes 1:06:58 horas, para o tal tempo final abaixo das 3:30 horas. De resto, Blummenfelt não foi o único a conseguir quebrar essa barreira, já que o segundo colocado, o também norueguês Gustav Iden, cruzou a linha de meta em 3:29:25 horas (22:03 na natação; 1:56:37 no ciclismo; e 1:07:13 na meia maratona). A completar o pódio ficou... outro norueguês: Casper Stornes, com 3:33:31 (21:30; 1:56:32; 1:11:15).Quer isto dizer que todos os atletas do pódio conseguiram registos melhores do que o anterior recorde do Mundo...