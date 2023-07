Pedrogão Triatlo sagra-se bicampeão nacional de triatlo jovem

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Pedrógão Triatlo sagrou-se, no passado fim-de-semana, em Amora, campeão nacional de Triatlo Jovem pelo segundo ano consecutivo, após cinco etapas com três vitórias, um 2.º e um 3.º lugares, um título que junta ao tricampeonato regional de triatlo recentemente conquistado.Com uma comitiva de 43 atletas, o clube de Torres Novas marcou presença na prova que contou com mais de 500 jovens atletas de 40 clubes nacionais.1º Pedrógão Triatlo;2º Alhandra S.C;3º Sport Lisboa e Benfica.