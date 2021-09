Portugal apura quatro atletas para finais de Europeus de triatlo jovem

Portugal qualificou esta quinta-feira quatro atletas para as finais de sábado do Festival do Campeonato Europeu de Triatlo Juvenil, que decorre até domingo em Alanya, na Turquia.

João Batista ganhou a primeira semifinal, em 38.12 minutos, menos 10 segundos do que Gabriel Santos, que foi terceiro. Gustavo do Canto foi sexto numa outra série, em 38.58, e também se apurou.

Christian Prell acabou em 14.º na terceira partida, em 39.29 minutos, e ficou fora dos 30 finalistas.

No setor feminino, Luana Quaresma foi bem-sucedida com o sexto lugar, em 43 minutos certos.

Já Maria Gonçalves, 12.ª em 44.20, e Matilde Santos, 18.ª, em 45.34, vão à final B, tal como Christian Prell.