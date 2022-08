Portugal com ambição para as estafetas mistas: «Objetivo é o top 5, eventualmente um pódio»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal vai ter como objetivo mínimo ficar entre os cinco primeiros domingo na prova de estafetas mistas dos Europeus de triatlo de Munique, assumiu este sábado o diretor técnico nacional.

"O nosso objetivo aqui é o top 5, eventualmente um pódio. Seria muito bom tendo em conta o que temos feito nas últimas estafetas. E isto é um campeonato da Europa, sem algumas equipas de outros continentes", ilustrou José Estrangeiro, em declarações à Lusa.

O responsável recorda os dois oitavos lugares nas Taças do Mundo, sendo que numa delas o quarteto misto luso lutou pelo terceiro lugar "até muito perto do fim". "Se conseguirmos estar ano nível que estivemos nas outras provas, acho muito possível termos um resultado dentro dos cinco ou três primeiros", reforçou.

João Pereira e Vasco Vilaça, sexto e 13.º, respetivamente, Maria Tomé e Melanie Santos, 11.ª e 24.ª, vão compor o quarteto "inicialmente pensado" e confirmado por José Estrangeiro, que não pode contar com João Silva, Ricardo Batista e Helena Carvalho, impedidos por lesão.

As seis seleções mais fortes do ranking mundial apuram-se para Paris'2024, contudo o nono lugar pode bastar, caso nesse sexteto estejam a França, país organizador, e os campeões do Mundo de 2022 e 2023: de igual modo, um país que qualifique dois homens e duas mulheres por ranking individual também poderá competir nesta variante.

"O Europeu é pontuável para o ranking. Menos do que uma Taça do Mundo ou campeonato do Mundo, mas é pontuável. Se tivermos um bom resultado, vai ajudar-nos bastante na qualificação", reconhece.

Quando ao evento de elites individuais, falou de "um dia bom", apesar de ter começado com os azares de João Silva e Ricardo Batista, lamentando o desempenho de Vasco Vilaça na natação que "condicionou" o desempenho do vice-campeão do Mundo de 2020, que era esperança de pódio português.