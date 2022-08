Portugal com oito triatletas nos Europeus de Munique

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Vasco Vilaça e os olímpicos João Silva, João Pereira e Melanie Santos integram a convocatória de oito triatletas portugueses aos Europeus de Munique, entre 12 e 14 de agosto, informou a federação.

Vasco Vilaça, de apenas 22 anos, e que foi vice-campeão do Mundo em 2020 e é o atual quarto classificado do ranking mundial, é o principal candidato luso a uma medalha. No seu percurso contabiliza-se também o título europeu júnior, em 2017.

O experiente João Silva, de 33 anos, 14.º da mesma hierarquia internacional, é outro dos principais trunfos de Portugal na procura de um bom resultado na Alemanha.

Vasco Vilaça e João Silva vão ser acompanhados de João Pereira, Miguel Tiago Silva e Ricardo Batista na prova que decorre em 13 de agosto e que mantém as distâncias olímpicas, ou seja, 1.5 quilómetros de natação, 40 de ciclismo e 10 de corrida.

No setor feminino, Melanie Santos largará ao lado de Maria Tomé e Helena Carvalho, na competição de 12 de agosto, um dia antes dos homens.

Em 14 de agosto, decorre a prova de estafetas mistas, que conta para o apuramento olímpico para Paris2024, algo em que o triatlo português procura estrear-se.

Os europeus de triatlo integram o evento multidisciplinar de Munique, que de 11 a 21 de agosto junta nove modalidades, com competições de atletismo, canoagem, ciclismo, ténis de mesa, ginástica artística, remo, escalada e voleibol de praia e triatlo.