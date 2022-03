Portugal convoca 35 elementos para a Taça da Europa em Quarteira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal convocou 35 elementos para participar na Taça da Europa de triatlo, entre 26 e 27 de março em Quarteira, Faro, divididos pelos escalões de elites masculinas e femininas e juniores masculinos e femininos.



Segundo a convocatória divulgada esta segunda-feira pela Federação de Triatlo de Portugal, os 'olímpicos' João Pereira, João Silva e Melanie Santos vão estar ao lado do vice-campeão do Mundo de 2020, Vasco Vilaça, bem como dos campeões nacionais Ricardo Batista e Maria Tomé, num total de oito homens e sete mulheres.

"Queremos levar a Quarteira uma das mais competitivas seleções dos últimos tempos, algo que já não acontecia há alguns anos, fruto do calendário internacional. Temos todas as condições para um fim de semana fantástico no Algarve", declarou o diretor técnico nacional, José Estrangeiro.

Nas provas de juniores, o vice-campeão mundial da categoria de 2021, João Nuno Batista, ainda com idade de cadete, está no lote de 20 atletas, divididos irmãmente pelos setores masculino e feminino.