Portugal em 13.º lugar na estafeta mista do Mundial de triatlo: Alemanha sagrou-se campeã

A representação portuguesa terminou este domingo no 13.º lugar na estafeta mista da quinta prova do Mundial de triatlo, realizada na cidade alemã de Hamburgo e disputada em formato sprint, que consagrou a Alemanha como campeã do mundo.

Vasco Vilaça, segundo classificado na prova de elite masculina e líder do ranking, João Nuno Batista, Melanie Santos e Maria Tomé constituíram o quarteto de triatletas portugueses, que concluiu a prova com o tempo de 1:24.10 horas.

A equipa da Alemanha foi a mais rápida nos três segmentos (natação, ciclismo e corrida), impondo-se em 1.22,08 horas, à frente da Nova Zelândia (1.22,27) e da Suíça (1.22,35), que conquistaram as medalhas de prata e bronze, respetivamente.