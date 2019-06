Portugal obtém quinto lugar nas estafetas mistas nos Europeus de triatlo

Portugal obteve este domingo a quinta posição na prova de estafetas de elites mistas e de juniores nos Europeus de Triatlo, que se disputaram em Weert, na Holanda.





Na elite mista, os portugueses Melanie Santos, Gabriela Silva, João Silva e João Pereira obtiveram um total de 01:11.44 horas, numa prova vencida pela França (01:11.40), seguida da Alemanha (01.11,43) e da anfitriã Holanda (01:11.54).Também os juniores lusos Maria Tomé, Mariana Vargem, Alexandre Montez e Ricardo Batista terminaram no quinto posto, depois de um total fixado em 01:15.19 horas, insuficiente para superar a vencedora Alemanha, que obteve 01:14.45, à frente da Grã-Bretanha, com 01:14.54, e da Hungria, que terminou com 01:14.57.