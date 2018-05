Continuar a ler

A distância entre o estuário do Rio Minho, em Caminha, e o Cabo da Roca, em Sintra, é de 456,5 quilómetros, superando os quase 430 quilómetros da anterior prova com partida e chegada mais distantes, o Arch to arc, entre o Marble Arch, em Londres, e o Arco do Triunfo, em Paris.Além da componente competitiva, o Portugal Ultra Triathlon vai servir de recolha de fundos para quatro instituições solidárias, casos da Associação Jorge Pina, da Associação Edificar a Esperança, da Casa do Povo de Lanhelas e um projeto a desenvolver na área do Parque Natural de Sintra Cascais.De acordo com a organização, já confirmada está a presença a solo dos portugueses Rui Pedras e Diogo Simão, que faz parte da organização, e ainda de uma equipa de estafetas (Manuel Maria Correia, Pedro Brito, e Luís Madeira), sendo que ainda estão abertas as candidaturas à participação.