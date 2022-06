Quarteto de triatletas vai 'desafiar o impossível' na Alemanha

O mundo do triatlo pode este domingo assistir a um momento histórico. Quatro triatletas (dois homens e duas mulheres), auxiliados por uma grande equipa de apoio, vão tentar quebrar duas barreiras da modalidade, procurando percorrer a distância de um Ironman (3,8 quilómetros de natação, 180 de ciclismo e 42,2 de corrida) abaixo das sete e oito horas - o primeiro registo é referente à vertente masculina e o segundo à feminina..





O evento, realizado um pouco à imagem do INEOS 1:59 Challenge, que levou Eliud Kipchoge ao primeiro sub-2 na maratona, tem como nome '' e vai realizar-se na Alemanha, no circuito de Dekra Lausitzring, na zona norte do país. Esse será o palco de grande parte do percurso de ciclismo e corrida, ao passo que a natação será feita no Lago Senftenberg, a uns 10 quilómetros da pista.Os grandes candidatos a conseguir o feito são Kristian Blummenfelt, o campeão olímpico e do Ironman, e Nicola Spirig, a medalha de prata nos Jogos de Tóquio. Além deste duo estarão Joe Skipper e Kat Matthews, que completam um elenco de triatletas que numa fase inicial contava ainda com Lucy Charles-Barclay e Alistair Brownlee - nomes que saíram devido a lesão.Os tempos a bater são(fixados por Jan Frodeno, no ano passado) e(por Chrissie Wellington, em 2011), ainda que, mesmo que o objetivo seja alcançado, o mesmo não possa ser homologado, especialmente por conta da presença de 'pacers' tanto no ciclismo como na corrida, algo que é proibido, especialmente na vertente de ciclismo. Cada atleta poderá contar com dez 'pacers', que podem ajudar nas três disciplinas e até dobrar a sua participação.Entre os nomes destacados para esta tarefa de auxílio a Skipper estão, por exemplo, Alistair Brownlee, Alex Dowsett ou Frank Schauer. Já Blummenfelt contará com a ajuda de uma equipa na qual se destaca essencialmente Gustav Iden. Quanto às senhoras, Kat Matthews terá a ajuda de Ruth Astle e India Lee, ao passo que Spirig tem na sua equipa Els Visser, Imogen Simmonds, Malanie Maurer, Luisa Baptista, Amelia Watkinson e Lucy Buckingham.O objetivo nos homens é fazer o IronMan abaixo das 7 horas, mas a estratégia dos dois atletas será bem distinta. Blummenfelt vai apostar todas as fichas na corrida, apontando a uma maratona em 2:25 horas, isto depois de fazer 50' na natação e 3:45 horas no ciclismo. Já Skipper aposta numa estratégia inversa e um tempo alvo de loucos: 6:46. Tenciona fazer 49' na natação, apenas 3h20 no ciclismo e uma maratona em 2:37.Nas senhoras, Spirig e Matthews têm o mesmo alvo na natação (50'), mas a estratégia muda dali em diante. A primeira quer fazer 4:19 no ciclismo e 2:45 na maratona, ao passo que Matthews aponta a 4 horas no ciclismo e 2:40 na corrida.Tudo para seguir no domingo (ou segunda-feira, caso as condições climatéricas não estejam propícias a novo recorde), com arranque marcado pelas 7 horas locais (6 horas de Lisboa).